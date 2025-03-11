Владелец двух кафе в Киеве решил сменить название заведений. Это связано с отменой Вашингтоном военной помощи Украине. Заведения назывались именем американского лидера Дональда Трампа. Однако киевляне посчитали, что сейчас — не время добавлять популярности президенту США. Владелец кафе сорвал прошлую вывеску, а посетители заявили, что Дональд Трамп «пляшет под дудку» российского лидера Владимира Путина, пишет The Sun.
Ранее заведения назывались Trump Coffee Bar и Trump Pizza Station. Они располагаются в самом центре Киева. Новые названия не будут отражать политические взгляды владельца, заявили сотрудники. Однако в меню все еще остаются позиции, связывающие пункт питания с Соединенными Штатами.
«Просто сейчас на Украине не время называться в честь Дональда Трампа… Он пляшет под дудку Владимира Путина», — сказал один из посетителей.
Американский лидер вновь призвал Киев действовать решительнее. Вашингтон хочет видеть заинтересованность Украины в урегулировании конфликта. Пока этого не случится, никакой помощи от США не будет.