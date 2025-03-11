«Сейчас на Украине не время называться в честь Трампа»: владельцы кафе в центре Киева переименовали заведение в отместку США

Владелец двух кафе в Киеве решил сменить название заведений. Это связано с отменой Вашингтоном военной помощи Украине. Заведения назывались именем американского лидера Дональда Трампа. Однако киевляне посчитали, что сейчас — не время добавлять популярности президенту США. Владелец кафе сорвал прошлую вывеску, а посетители заявили, что Дональд Трамп «пляшет под дудку» российского лидера Владимира Путина, пишет The Sun.