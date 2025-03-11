«Идёт большой торг». Что будет, когда Маск отключит Starlink над Украиной

— Это военный интернет, и его просто так взять и выключить для американцев означает самих себя лишить одного из козырей на возможных переговорах. Зачем? Американцы никогда не делают жестов доброй воли. Они их всегда приберегают для торга. А сейчас идёт большой торг, большой переговорный процесс между Россией и американцами, и американцы никогда себя козырей не лишают, — подчеркнул писатель.