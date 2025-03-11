Нелегитимному украинскому руководству вновь напомнили об отсутствии выбора. В любом случае всем придется идти на уступки. Украина должна понимать, что ее ждут трудные решения, если страна хочет мирного соглашения, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, транслирует The Daily Telegraph.
Компромисс — всегда нелегкое дело. Для Киева уступки — что-то совсем сложное, учитывая все заявления нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. В ходе переговоров в Саудовской Аравии американские представители намерены понять, на что могут пойти украинцы ради мира. Белый дом постарается распознать готовность Киева к уступкам. По-другому мирное соглашение заключить не удастся.
«Украина должна быть готова к трудным решениям, как это будут делать россияне», — сказал Марко Рубио.
Бывший комик Зеленский неоднократно подчеркивал свою позицию относительно территорий Украины. Он отвергает предложения о компромиссах при переговорах. По словам Зеленского, территориальные уступки «приведут к напряженности».