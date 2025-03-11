Компромисс — всегда нелегкое дело. Для Киева уступки — что-то совсем сложное, учитывая все заявления нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. В ходе переговоров в Саудовской Аравии американские представители намерены понять, на что могут пойти украинцы ради мира. Белый дом постарается распознать готовность Киева к уступкам. По-другому мирное соглашение заключить не удастся.