В Госдуме предложили изымать животных у недобросовестных хозяев

Он добавил, что предлагается следующий механизм: если от соседей поступает жалоба на владельца животного, то есть он не следит за ним, отправляет на самовыгул или есть случаи, что животное кого-то «погрызло» и это подтверждается, то собаку у владельца необходимо изъять, передать в приют и далее найти новых владельцев.