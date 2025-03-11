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Защита обжаловала арест супруги экс-мэра Сочи

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Защита обжаловала ужесточение меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей в отношении супруги бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского Янины, сообщила РИА Новости ее адвокат Елизавета Меткина.

Источник: MASH

«Да, жалобу подали», — сказала Меткина.

Мещанский суд Москвы на прошлой неделе отправил Копайгородскую в СИЗО. Следствие считает, что она предпринимала попытки к оказанию давления на свидетеля по уголовному делу в отношении неё и супруга.

Копайгородским вменяют 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело связано с хищением двух земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей.

Кроме того, в отношении них следствие МВД возбудило второе уголовное дело: Копайгородский подозревается в получении через жену от бизнесмена взятки на 43 миллиона рублей.

По версии следствия, в ноябре 2023 года Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей и была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство, говорилось в сообщении ведомства.

Свою вину Копайгородские не признают.

Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.