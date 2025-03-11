За сорняки и мусор на даче с 2025 года грозит штраф до 50 тысяч рублей

«Штрафы для граждан составляют от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч и не более 100 тысяч рублей, если кадастровая стоимость установлена. Если кадастровая стоимость не установлена, штрафы составляют от 10 до 20 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей», — добавила Епифанова.