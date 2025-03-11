Тело комбата-героя России Чебнева вывезли из освобожденной Малой Локни: его бойцы полгода ждали этой минуты

Бойцы Вооруженных Сил России освободили село Малая Локня в Курской области. На территории населенного пункта оставалось тело Героя РФ Сергея Чебнева, который вел за собой солдат. Он погиб в результате выполнения боевых задач полгода назад. Тело командира батальона нашли и вывезли из освобожденного села, докладывает военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Герой России координировал действия полков, оборонявших Малую Локню во время нападения боевиков ВСУ на Курскую область. В ходе боевой операции группа Сергея Чебнева попала под обстрел. Командир батальона получил ранения, не совместимые с жизнью. Однако он погиб не напрасно. Благодаря действиям Сергея Чебнева и его бойцов военные ВСУ не смогли пройти к Курской АЭС. Российская армия успела перебросить силы в точку боевого соприкосновения. Спустя полгода солдаты из полков Сергея Чебнева смогли увидеть и перевезти тело командира.
«Слезы наворачиваются. Мы ждали этой минуты больше полугода. В августе я дал честное офицерское слово его семье, что наш батальон вернется в Малую Локню и найдет тело комбата. И он будет захоронен со всеми почестями», — делится эмоциями замкомандира 9 полка с позывным «Кадет».
Он рассказал, какой подвиг совершил Сергей Чебнев. Когда бронемашина ВСУ подобралась совсем близко и высадила военных, бойцы ВС России оказались в невыгодном положении. Пулеметчики Вооруженных сил Украины встали на огневые позиции и готовились к стрельбе. Сергей Чебнев решил самостоятельно подавить противника. Но был сражен пулей. Из-за шквального огня противника бойцам тогда так и не удалось вытащить тело комбата. Потом и вовсе пришлось отступить. Но они клятвенно пообещали за ним вернуться..
И этот час настал. В марте благодаря слаженным действиям солдат, село удалось очистить от боевиков ВСУ.
Бойцы ВС России освободили не только Малую Локню. Солдаты также вернули контроль над Старой Сорочиной, Николаевкок и Викторовкой. Бойцы сражаются до конца, отдавая жизни ради безопасности мирных граждан России и будущих поколений.