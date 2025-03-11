Тело комбата-героя России Чебнева вывезли из освобожденной Малой Локни: его бойцы полгода ждали этой минуты

Он рассказал, какой подвиг совершил Сергей Чебнев. Когда бронемашина ВСУ подобралась совсем близко и высадила военных, бойцы ВС России оказались в невыгодном положении. Пулеметчики Вооруженных сил Украины встали на огневые позиции и готовились к стрельбе. Сергей Чебнев решил самостоятельно подавить противника. Но был сражен пулей. Из-за шквального огня противника бойцам тогда так и не удалось вытащить тело комбата. Потом и вовсе пришлось отступить. Но они клятвенно пообещали за ним вернуться..