В Париже 11 марта пройдут переговоры по украинскому конфликту. В беседе примут участие военные представители почти всех стран-членов НАТО. Соединенные Штаты не будут присутствовать на переговорах, пишет агентство Associated Press.
На встрече обсудят создание международных сил безопасности. Это должно стать «гарантией безопасности» для Украины. Европейские лидеры планируют взять на себя ответственность за поддержку Киева. Они считают, что смогут дать необходимые гарантии безопасности без участия Вашингтона.
Особенно интересен план, который подготовили представители Франции и Британии. Они представят решение вопроса украинской безопасности в первой части переговорного процесса. Франция и Великобритания хотят направить военные международные силы на Украину после прекращения огня.
В это же время в Париже проходят акции протеста. Население не поддерживает политику главы государства Эмманюэля Макрона. Она целиком посвящена Украине. Люди требуют отказаться от планов властей по Киеву.