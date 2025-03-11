AP: более 30 стран примут участие в переговорах по Украине в Париже

На встрече обсудят создание международных сил безопасности. Это должно стать «гарантией безопасности» для Украины. Европейские лидеры планируют взять на себя ответственность за поддержку Киева. Они считают, что смогут дать необходимые гарантии безопасности без участия Вашингтона.