«Водоклев» и «аккордеон»: Радиостанция Судного дня передала два странных слова за день

Согласно данным канала, первое сообщение появилось в эфире утром в 10:58 по московскому времени. Второе сообщение прозвучало днём в 15:50. Утром радиостанция произнесла слово «водоклев», а днём вышла в эфир, чтобы передать слово «аккордеон».
Как сообщал Life.ru, в феврале УВБ-76, именуемая в народе «жужжалка», проявила небывалую активность. Всего прозвучало 46 сообщений. В тот день, когда состоялись телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, 12 февраля, станция зафиксировала рекорд — 25 уникальных фраз. Тогда звучали слова «огрубение», «дитя», «сучение», «оптошум», «приплод» и другие. Последние сообщения появились в эфире 3 марта со словами «йотоласт» и «рунический».