В Госдуме предложили отбирать животных у недобросовестных хозяев

Владимир Бурматов намерен добиться поддержки депутатов для этого законопроекта.
Первый зампредседатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов выступил с инициативой законодательно закрепить конфискацию животных у недобросовестных хозяев. По его словам, механизм предусматривает изъятие животных у тех владельцев, по которым поступили жалобы от соседей, подтверждающие ненадлежащий уход или самовыгул.
«Я обязательно буду добиваться того, чтобы конфискация у нерадивых владельцев была введена. И это должно работать с другими моими предложениями, чтобы обезопасить наших граждан», — передает слова Бурматова РИА Новости.
Он также указал на поддержку правительством инициативы о конфискации диких животных у недобросовестных владельцев, и выразил мнение о необходимости распространения этой практики на домашних собак. Он подчеркнул, что принятие таких мер позволит предотвратить трагедии, подобные тем, что произошли в Подмосковье и других регионах, где животные оказались без должного ухода.
Ранее депутат московской гордумы Александр Козлов призвал граждан обращаться в полицию, Роспотребнадзор и управляющие организации в случаях, когда их соседи содержат чрезмерное количество животных в малогабаритных квартирах, нарушая санитарные нормы и создавая шум. Как сообщал «Царьград», Козлов надеется на создание спеццентра, который бы занимался улучшением законодательства в области содержания животных.