В Госдуме предложили отбирать животных у недобросовестных хозяев

Он также указал на поддержку правительством инициативы о конфискации диких животных у недобросовестных владельцев, и выразил мнение о необходимости распространения этой практики на домашних собак. Он подчеркнул, что принятие таких мер позволит предотвратить трагедии, подобные тем, что произошли в Подмосковье и других регионах, где животные оказались без должного ухода.