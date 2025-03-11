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В Госдуме предложили отбирать животных у недобросовестных хозяев

Первый зампредседатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов выступил с инициативой законодательно закрепить конфискацию животных у недобросовестных хозяев. По его словам, механизм предусматривает изъятие животных у тех владельцев, по которым поступили жалобы от соседей, подтверждающие ненадлежащий уход или самовыгул.

Владимир Бурматов намерен добиться поддержки депутатов для этого законопроекта.

Первый зампредседатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов выступил с инициативой законодательно закрепить конфискацию животных у недобросовестных хозяев. По его словам, механизм предусматривает изъятие животных у тех владельцев, по которым поступили жалобы от соседей, подтверждающие ненадлежащий уход или самовыгул.

«Я обязательно буду добиваться того, чтобы конфискация у нерадивых владельцев была введена. И это должно работать с другими моими предложениями, чтобы обезопасить наших граждан», — передает слова Бурматова РИА Новости.

Он также указал на поддержку правительством инициативы о конфискации диких животных у недобросовестных владельцев, и выразил мнение о необходимости распространения этой практики на домашних собак. Он подчеркнул, что принятие таких мер позволит предотвратить трагедии, подобные тем, что произошли в Подмосковье и других регионах, где животные оказались без должного ухода.

Ранее депутат московской гордумы Александр Козлов призвал граждан обращаться в полицию, Роспотребнадзор и управляющие организации в случаях, когда их соседи содержат чрезмерное количество животных в малогабаритных квартирах, нарушая санитарные нормы и создавая шум. Как сообщал «Царьград», Козлов надеется на создание спеццентра, который бы занимался улучшением законодательства в области содержания животных.