Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 11 марта 2025

Погода в Иркутске 11 марта 2025 обещает быть облачной, пройдет небольшой снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра покажет −1…-3 градуса, ночью похолодает до −5…-7. Ветер северо-западный 6−11 м/с.
Погода в Иркутске 11 марта 2025.
— Переменная облачность, небольшой, умеренный снег, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, метели, температура ночью −11…-16, в пониженных формах рельефа −20…-25, в южных и центральных районах −5…-10, местами до −16, в Катангском, северо-восточных районах −26…-31, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье днем воздух прогреется до −1…-6 градусов, однако если солнце так и не выглянет, то ожидается −11…-16. Вот что обещает погода в Иркутске 11 марта 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду отключат в трех округах Иркутска 11 марта.