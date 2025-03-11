В России хотят забирать животных у нерадивых хозяев: вот кого это может коснуться

Он пояснил, что инициатива позволит решить проблему с нападением собак. Такие случаи фиксируют всё чаще. По мнению депутата, необходимо изымать домашнее животное, если хозяин отправляет любимца на самовыгул или не занимается им, что приводит к жалобам со стороны соседей.