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В России хотят забирать животных у нерадивых хозяев: вот кого это может коснуться

Депутат Бурматов предложил забирать домашних животных у недобросовестных хозяев.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России поддержало идею о конфискации диких животных у недобросовестных владельцев. В Госдуме предложили распространить действие инициативы, в том числе, на домашних любимцев. Подробнее об идее рассказал РИА Новости первый заместитель главы комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.

Он пояснил, что инициатива позволит решить проблему с нападением собак. Такие случаи фиксируют всё чаще. По мнению депутата, необходимо изымать домашнее животное, если хозяин отправляет любимца на самовыгул или не занимается им, что приводит к жалобам со стороны соседей.

«Я обязательно буду добиваться того, чтобы конфискация у неродивых владельцев была введена. И это должно работать с другими моими предложениями, чтобы обезопасить наших граждан», — подытожил Владимир Бурматов.

Решение о самовыгуле вскоре будет караться жестче. Депутаты предложили увеличить штраф за нарушение до 50 тысяч рублей.