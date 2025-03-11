В России хотят забирать животных у нерадивых хозяев: вот кого это может коснуться

Правительство России поддержало идею о конфискации диких животных у недобросовестных владельцев. В Госдуме предложили распространить действие инициативы, в том числе, на домашних любимцев. Подробнее об идее рассказал РИА Новости первый заместитель главы комитета ГД по экологии Владимир Бурматов.
Он пояснил, что инициатива позволит решить проблему с нападением собак. Такие случаи фиксируют всё чаще. По мнению депутата, необходимо изымать домашнее животное, если хозяин отправляет любимца на самовыгул или не занимается им, что приводит к жалобам со стороны соседей.
«Я обязательно буду добиваться того, чтобы конфискация у неродивых владельцев была введена. И это должно работать с другими моими предложениями, чтобы обезопасить наших граждан», — подытожил Владимир Бурматов.
Решение о самовыгуле вскоре будет караться жестче. Депутаты предложили увеличить штраф за нарушение до 50 тысяч рублей.