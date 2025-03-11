Юрист назвал растения, которые запрещено выращивать на дачах

«Ответственность за нарушение запрета варьируется в зависимости от количества обнаруженных растений. При небольшом количестве может последовать административное наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей или ареста на срок до 15 суток (статья 10.5.1 КоАП РФ “Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры”). Если же на участке будет найдено десять и более растений, это уже квалифицируется как крупный размер, и нарушитель может быть привлечён к уголовной ответственности по статье 231 УК РФ (“Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры”). В этом случае предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет. Если выявленный размер будет признан особо крупным, наказание может достигать восьми лет лишения свободы», — объяснил Русяев.