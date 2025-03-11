Российские компании налаживают поставки пива из Доминиканы

Ранее URA.RU сообщало, что в России сократят импорт пива из недружественных стран из-за увеличения таможенных сборов. С 1 января 2025 года пошлина на импорт пива из таких стран увеличилась в десять раз, что приведет к снижению импорта и увеличению доли отечественной продукции на рынке. В 2024 году более 95% пива на российском рынке было произведено в России.