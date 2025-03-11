Российские компании налаживают поставки пива из Доминиканы

Напитки будут завозиться в тарах объемом до 0,5 литра.
Повышение пошлин на пиво из недружественных стран вынуждает российских импортеров искать новые источники поставок. Вместо европейского пива, которое стало дороже, дистрибуторы планируют ввозить напитки из Китая, Вьетнама и Доминиканской Республики. Об этом сообщает «Коммерсант».
«В реестре Росаккредитации, импортер алкоголя — ООО “Мировой трейдер” — получил декларацию о соответствии на пиво под марками Presidente и Presidente Light, изготавливаемые Cerveceria Nacional Dominicana — крупным производителем Доминиканской Республики», — говорится на сайте «Коммерсанта». Отмечается, что напитки будут импортироваться в упаковках объемом до 0,5 литра, а также в кегах до 50 литров, которые в основном приобретаются предприятиями общественного питания.
Ранее URA.RU сообщало, что в России сократят импорт пива из недружественных стран из-за увеличения таможенных сборов. С 1 января 2025 года пошлина на импорт пива из таких стран увеличилась в десять раз, что приведет к снижению импорта и увеличению доли отечественной продукции на рынке. В 2024 году более 95% пива на российском рынке было произведено в России.