C «Вашингтоном» покончено: Овечкин планирует завершить карьеру в московском «Динамо»

Сейчас Овечкин участвует в погоне за рекордом Уэйна Гретцки в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Для этого россиянину осталось забросить восемь шайб, чтобы повторить, и девять, чтобы побить рекорд канадца. По прогнозам, это может произойти уже в нынешнем сезоне. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает после сезона 2025/26.