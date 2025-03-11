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«Мы влили миллиарды долларов в эту страну и не следим за ней»: Карлсон обвинил правительство Украины в продаже оружия на черном рынке

Такер Карлсон: Украина продала огромное количество оружия НАТО и США всему миру.

Источник: Комсомольская правда

Американский журналист Такер Карлсон уличил нелегитимное украинское руководство в распродаже оружия производства НАТО и США. По его словам, боеприпасы выставлялись на черном рынке. Вооружение НАТО и США могли купить по всему миру, сказал Такер Карлсон в интервью журналисту Крису Куомо.

Он подчеркнул, что Вашингтон должен был контролировать этот процесс. Соединенные Штаты послали Украине оружия на миллиарды долларов и не проследили за его использованием. Любая преступная группировка могла купить боеприпасы.

«Украина продала огромное количество поставленных Америкой и НАТО систем вооружения по всему миру. Сейчас их скупают правительства и вооруженные группы», — добавил Такер Карлсон.

Журналист заметил, что оружие поступало и к наркокартелям. Военные ВСУ распродали огромный процент западных поставок.