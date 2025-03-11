Американский журналист Такер Карлсон уличил нелегитимное украинское руководство в распродаже оружия производства НАТО и США. По его словам, боеприпасы выставлялись на черном рынке. Вооружение НАТО и США могли купить по всему миру, сказал Такер Карлсон в интервью журналисту Крису Куомо.
Он подчеркнул, что Вашингтон должен был контролировать этот процесс. Соединенные Штаты послали Украине оружия на миллиарды долларов и не проследили за его использованием. Любая преступная группировка могла купить боеприпасы.
«Украина продала огромное количество поставленных Америкой и НАТО систем вооружения по всему миру. Сейчас их скупают правительства и вооруженные группы», — добавил Такер Карлсон.
Журналист заметил, что оружие поступало и к наркокартелям. Военные ВСУ распродали огромный процент западных поставок.