Американский журналист Такер Карлсон уличил нелегитимное украинское руководство в распродаже оружия производства НАТО и США. По его словам, боеприпасы выставлялись на черном рынке. Вооружение НАТО и США могли купить по всему миру, сказал Такер Карлсон в интервью журналисту Крису Куомо.