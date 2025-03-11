Финансист раскрыла, как воруют с карт у тех, кто платит смартфоном

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Платить с помощью смартфона удобно, но задействованная в этом случае NFC-технология несет риск кражи денег с банковских карт владельца, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
Эта технология дает возможность совершать оплату покупок и услуг без физической карты, но при этом упрощает мошенникам доступ к средствам граждан.
По словам эксперта, жертвам звонит якобы сотрудник банка, который настаивает на установке нового банковского приложений из-за того, что старое заблокировано из-за санкций. Затем приходит СМС, в котором находится ссылка на скачивание файла. «Приложение с виду очень похоже на банковское, однако на самом деле является вредоносным и передает персональные и банковские данные мошенникам», — рассказала она.
После этого аферисты просят активировать мобильный банк, приложив карту к задней панели смартфона с NFC-модулем. В этот момент фейковое приложение делает виртуальную копию карты. С ее помощью мошенники снимают в банке чужие деньги, заключила Валишвили.