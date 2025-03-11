Финансист раскрыла, как воруют с карт у тех, кто платит смартфоном

По словам эксперта, жертвам звонит якобы сотрудник банка, который настаивает на установке нового банковского приложений из-за того, что старое заблокировано из-за санкций. Затем приходит СМС, в котором находится ссылка на скачивание файла. «Приложение с виду очень похоже на банковское, однако на самом деле является вредоносным и передает персональные и банковские данные мошенникам», — рассказала она.