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В Иркутской области увеличены сроки расширенных диапазонов электроэнергии

Расширенные диапазоны действуют для негазифицированных и зарегистрированных домов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области после проведения соответствующих расчетов продлили увеличенные лимиты потребления электроэнергии. Теперь с января по май и с сентября по декабрь действуют расширенные диапазоны — 7 020 кВт*ч и 10 800 кВт*ч. Напомним, ранее они были применимы лишь с января по апрель.

Как стало известно КП-Иркутск, это распространяется только на негазифицированные, официально зарегистрированные жилые и садовые дома с подтвержденным электроотоплением.

На сегодняшний день специалисты продолжают анализировать, какое количество электроэнергии потребляют жители региона, также следят насколько изменились платежки. Если возникнет необходимость, то будут приняты дальнейшие решения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье рассматривают возможность об увеличении выплаты бойцам СВО, подписавшим контракт. Есть вероятность, что сумма вырастет в 2,5 раза — до одного миллиона.