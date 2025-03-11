В Иркутской области увеличены сроки расширенных диапазонов электроэнергии

В Иркутской области после проведения соответствующих расчетов продлили увеличенные лимиты потребления электроэнергии. Теперь с января по май и с сентября по декабрь действуют расширенные диапазоны — 7 020 кВт*ч и 10 800 кВт*ч. Напомним, ранее они были применимы лишь с января по апрель.
Как стало известно КП-Иркутск, это распространяется только на негазифицированные, официально зарегистрированные жилые и садовые дома с подтвержденным электроотоплением.
На сегодняшний день специалисты продолжают анализировать, какое количество электроэнергии потребляют жители региона, также следят насколько изменились платежки. Если возникнет необходимость, то будут приняты дальнейшие решения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье рассматривают возможность об увеличении выплаты бойцам СВО, подписавшим контракт. Есть вероятность, что сумма вырастет в 2,5 раза — до одного миллиона.