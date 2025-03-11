В Иркутской области увеличены сроки расширенных диапазонов электроэнергии

В Иркутской области после проведения соответствующих расчетов продлили увеличенные лимиты потребления электроэнергии. Теперь с января по май и с сентября по декабрь действуют расширенные диапазоны — 7 020 кВт*ч и 10 800 кВт*ч. Напомним, ранее они были применимы лишь с января по апрель.