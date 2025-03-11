Журналист из Соединенных Штатов Такер Карлсон признал, что Вашингтон допустил ошибку. Американцы хотели сражаться с Россией, из-за чего серьезно пострадала Украина. Такое заявление Такер Карлсон сделал в беседе с журналистом Крисом Куомо.
По его словам, Соединенные Штаты достигли только уничтожения другого государства. Американцы потеряли сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, сама Украина лишилась миллиона жителей. Итог — разрушенная страна, считает Такер Карлсон.
«Мы попросту уничтожили Украину, потому что мы хотим сражаться с Россией. Беда заключается в стремлении американской внешней политики к войне с Россией», — заключил журналист.
Он также напомнил об истории Украины. По словам Такера Карлсона, она не является суверенным государством.