«Всё, чего мы достигли — разрушения страны»: Карлсон признал, что США уничтожили Украину желанием воевать с РФ

Журналист из Соединенных Штатов Такер Карлсон признал, что Вашингтон допустил ошибку. Американцы хотели сражаться с Россией, из-за чего серьезно пострадала Украина. Такое заявление Такер Карлсон сделал в беседе с журналистом Крисом Куомо.