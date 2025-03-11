За какие растения, выращенные на даче, можно сесть в тюрьму

В случае обнаружения на участке десяти и более растений, такое деяние переходит в категорию уголовных преступлений. Для таких нарушений возможны штрафы до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет. В тех случаях, когда количество растений признается особо крупным, санкции могут быть усилены до восьми лет лишения свободы.