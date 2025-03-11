За какие растения, выращенные на даче, можно сесть в тюрьму

Ответственность за нарушение запрета варьируется в зависимости от количества обнаруженных растений.
В России запрещено выращивание на дачных участках таких растений, как гармала обыкновенная, вьюнок с голубыми цветами (ипомея трехцветная) и турбина щитковидная. Об этом сообщил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев. Нарушение этого запрета может повлечь серьезные юридические последствия, вплоть до лишения свободы.
«Гармала обыкновенная (Peganum harmala), известная также как могильник, запрещена к посадке с 2024 года. Её семена и корни содержат алкалоиды, которые могут использоваться в качестве компонентов психотропных веществ. Аналогичный статус имеет мимоза хостилис (Mimosa hostilis) — кустарник с мощной корневой системой, содержащий психоактивные соединения. Запрещены и некоторые виды шалфея, в частности шалфей предсказателей (Salvia divinorum), так как его листья обладают выраженным галлюциногенным эффектом», — рассказал Русяев в беседе с РИА Новости.
По его словам, в России также запрещено выращивание ипомеи трехцветной (Ipomoea tricolor), которая является декоративным растением с привлекательными голубыми цветками. Причина запрета заключается в содержании в семенах этого растения психоактивных веществ, структурно сходных с ЛСД.
Аналогичные ограничения наложены и на турбину щитковидную (Turbina corymbosa), в алкалоидах которой присутствуют вещества из группы эрголинов. Они способны вызывать психоактивные эффекты.
Юрист отметил, что в зависимости от количества найденных растений, санкции за нарушение запрета на их культивирование могут значительно различаться. За выращивание небольшого количества растений предусмотрены административные штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.
В случае обнаружения на участке десяти и более растений, такое деяние переходит в категорию уголовных преступлений. Для таких нарушений возможны штрафы до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет. В тех случаях, когда количество растений признается особо крупным, санкции могут быть усилены до восьми лет лишения свободы.
Также дачникам стоит следить за сорняками на своем участке. Если территория зарастет, то владельцу может грозить административная ответственность — от 300 до 500 рублей за его ненадлежащее содержание, передает RT.