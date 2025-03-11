Жуков заявил, что не передавал права на песни «Руки вверх!» Андрею Маликову

Напомним, 9 марта стало известно, что Жуков и Потехин подали иск в Верховный суд РФ, требуя признать недействительными договоры о передаче прав на фонограммы группы «Руки вверх». Музыканты оспаривают сделки между Андреем Маликовым и ООО «Издательство ДЖЕМ», по которым исключительные права на фонограммы были переданы, в том числе для публичного исполнения и распространения.