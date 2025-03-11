Жуков заявил, что не передавал права на песни «Руки вверх!» Андрею Маликову

Солист и лидер поп-группы «Руки вверх!» Сергей Жуков утверждает, что никогда не передавал авторские права на песни музыкального коллектива продюсеру Андрею Маликову, следует из заявления певца.
По словам артиста, авторство произведений, вошедших в состав альбомов «Сделай погромче» и «Без тормозов», закреплено за ним и экс-участником группы Алексеем Потехиным. Он уточнил, что права на песни никем не оспаривались ранее.
«Мы зарегистрированы в качестве авторов указанных произведений в реестре Российского Авторского Общества, свои авторские права на указанные произведения они (с Потехиным — прим. ред.) никогда не передавали А. Черкасову, А. Маликову или любым аффилированным с ними лицам», — подчеркнул Жуков.
Певец отметил, что имеется спор о том, кто владеет смежными правами на фонограммы, которые были включены в указанные альбомы.
Напомним, 9 марта стало известно, что Жуков и Потехин подали иск в Верховный суд РФ, требуя признать недействительными договоры о передаче прав на фонограммы группы «Руки вверх». Музыканты оспаривают сделки между Андреем Маликовым и ООО «Издательство ДЖЕМ», по которым исключительные права на фонограммы были переданы, в том числе для публичного исполнения и распространения.