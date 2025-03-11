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На Иссык-Куле туристов начнут штрафовать за использование пластиковых пакетов

В Кыргызстане введены штрафы за использование и продажу пакетов из полимерной пленки на территории курортной зоны Иссык-Куля, сообщает ИА El.kz со ссылкой на 24 kg.

Источник: EL.kz

Согласно Кодексу о правонарушениях, в первый раз нарушителям будет вынесено предупреждение. Если в течение года после этого человек повторно использует или продает пластиковые пакеты, то ему грозит штраф:

— для физических лиц — 3 000 сомов (30 расчетных показателей).

— для юридических лиц — 10 000 сомов (100 расчетных показателей).

Специалист Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Алмаз Осконбаев подчеркнул, что запрет касается всех граждан, включая туристов.

Привлекать к ответственности только производителей или продавцов недостаточно. Все должны отказаться от использования пластика на Иссык-Куле. Перед законом все равны.

заявил он

Как будет работать запрет.

— Проверки личных вещей или автомобилей не предусмотрены.

— Перед въездом в зону отдыха установят информационные стенды о запрете пластика.

— Штрафы будут накладывать инспекторы Минприроды и службы экотехнадзора.

— Туристическая милиция и другие структуры не имеют права штрафовать за такие нарушения.

В Минприроды признают, что контроль будет сложным, поскольку на всю Иссык-Кульскую область работает всего 10−15 инспекторов, занятых также другими вопросами охраны окружающей среды.

Полный запрет на использование пластиковых пакетов и изделий на территории всей республики вступит в силу 1 января 2027 года. В парламенте обсуждается возможность пересмотра закона.