На Иссык-Куле туристов начнут штрафовать за использование пластиковых пакетов

Согласно Кодексу о правонарушениях, в первый раз нарушителям будет вынесено предупреждение. Если в течение года после этого человек повторно использует или продает пластиковые пакеты, то ему грозит штраф:
— для физических лиц — 3 000 сомов (30 расчетных показателей).
— для юридических лиц — 10 000 сомов (100 расчетных показателей).
Специалист Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Алмаз Осконбаев подчеркнул, что запрет касается всех граждан, включая туристов.
Привлекать к ответственности только производителей или продавцов недостаточно. Все должны отказаться от использования пластика на Иссык-Куле. Перед законом все равны.
Как будет работать запрет.
— Проверки личных вещей или автомобилей не предусмотрены.
— Перед въездом в зону отдыха установят информационные стенды о запрете пластика.
— Штрафы будут накладывать инспекторы Минприроды и службы экотехнадзора.
— Туристическая милиция и другие структуры не имеют права штрафовать за такие нарушения.
В Минприроды признают, что контроль будет сложным, поскольку на всю Иссык-Кульскую область работает всего 10−15 инспекторов, занятых также другими вопросами охраны окружающей среды.
Полный запрет на использование пластиковых пакетов и изделий на территории всей республики вступит в силу 1 января 2027 года. В парламенте обсуждается возможность пересмотра закона.