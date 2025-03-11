Соцфонд назначил 79 пенсий родственникам погибших в «Крокусе»

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Социальный фонд России назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца родным погибших во время теракта в «Крокус сити холле», их оформили без обращения в фонд и подачи документов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Соцфонда.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
«Фонд назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца. Все они были оформлены детям погибших и установлены проактивно — без обращений в фонд и подачи документов. По упрощенной процедуре пенсии получили несовершеннолетние дети, оставшиеся без родителя», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что большинство пенсионных выплат назначены в виде страховых пенсий, которые устанавливают из накопленных коэффициентов и стажа умершего. В отдельных случаях детям устанавливали социальные пенсии по потере кормильца.