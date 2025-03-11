Соцфонд назначил 79 пенсий родственникам погибших в «Крокусе»

«Фонд назначил 79 пенсий по случаю потери кормильца. Все они были оформлены детям погибших и установлены проактивно — без обращений в фонд и подачи документов. По упрощенной процедуре пенсии получили несовершеннолетние дети, оставшиеся без родителя», — говорится в сообщении.