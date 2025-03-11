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Вор, укравший 53 млн у казначейства Хабаровского края, задержан в Турции

Подозреваемый в хищении 53 миллионов рублей из казначейства Хабаровского края депортирован из Стамбула.

Источник: ГУ МВД

Жителя Приморского края, подозреваемого в хищении более 53 млн рублей у Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю, задержали в Турции и депортировали в Россию.

По данным правоохранительных органов, преступление было совершено в период с 2016 по 2017 год. Мужчина, занимавший руководящую должность в коммерческой организации, подделал документы, подтверждающие выполнение контрактных обязательств. На основании фиктивных документов он получил свыше 53 млн рублей из бюджета.

В феврале 2019 года в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако, узнав о расследовании, он покинул Россию и скрылся за границей. Управление МВД по Приморскому краю объявило его в международный розыск.

Недавно подозреваемого задержали в Турции, в Стамбуле. После необходимых процедур он был передан российским правоохранительным органам в аэропорту и этапирован в Россию. В ближайшее время его доставят в суд для избрания меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Правоохранители проверяют возможных соучастников преступления, а также изучают финансовые потоки, связанные с похищенными средствами.