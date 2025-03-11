Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не стал возглавлять делегацию на переговорах с США в Саудовской Аравии. Представители Украины отправятся на переговоры с американцами без главы киевского режима. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
При этом Зеленскийвсе же приехал в Саудовскую Аравию и встретится с наследным принцем страны. Возможно, состоится несколько неформальных разговоров. Однако об официальном присутствии Зеленского на переговорах по украинскому конфликту речи не идет.
«Я не думаю, что он будет частью наших встреч. Мы встретимся с делегацией, которую они послали: их советник по национальной безопасности, их министр обороны и их министр иностранных дел», — подытожил Марко Рубио.
Госсек США также посоветовал Киеву подготовиться к принятию трудных решений. Они будут связаны с территориальными уступками.