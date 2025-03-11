В Иркутской области 103 тысячи льготников получают соцуслуги в натуральном виде

В Приангарье льготники могут рассчитывать на поддержку от государства, причем получить ее можно не только деньгами. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, в 2025 году более 103 тысяч человек выбрали услуги, предоставляемые в натуральном виде.
Речь идет о лекарствах, путевках в санатории для профилактики основных заболеваний и о бесплатном проезде на пригородном ж/д транспорте, а также на междугороднем — к месту лечения и обратно. С 1 февраля 2025 стоимость набора соцуслуг выросла до 1 728 рублей.
— Необходимо отметить, что размер денежного эквивалента не означает, что льготы в натуральном виде оказываются на такую же сумму. Они предоставляются в том объеме, который необходим получателю, — прокомментировал управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.
Для того, чтобы изменить способ получения льготы, необходимо подать заявление — сделать это можно через портал госуслуг, а также в клиентской службе и в МФЦ. Напомним, к федеральным льготникам относятся участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, сибиряки с инвалидностью и другие.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд заставил мужчину отдать 18 собак в приют.