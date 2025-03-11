В Иркутской области 103 тысячи льготников получают соцуслуги в натуральном виде

В Приангарье льготники могут рассчитывать на поддержку от государства, причем получить ее можно не только деньгами. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального фонда России по Иркутской области, в 2025 году более 103 тысяч человек выбрали услуги, предоставляемые в натуральном виде.