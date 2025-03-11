Землетрясение ощутили на юге Казахстана этой ночью

Как сообщается в Telegram-канале министерства, сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК зафиксировала землетрясение на юге страны в 01:26.
Очаг землетрясения располагался на границе Казахстана и Китая.
Ощутимость в городе Жаркент области Жетісу составила 2 балла.
«Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало», — проинформировали в ведомстве.
После информации о землетрясении специалисты «Казселезащиты» провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков и "визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.
«По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Обстановка стабильная», — сообщили в ведомстве.