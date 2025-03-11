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Землетрясение ощутили на юге Казахстана этой ночью

В ночь на вторник, 11 марта, на юге Казахстана произошло землетрясение — почувствовали его жители области Жетісу. Сведений о разрушениях нет, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Getty Images

Как сообщается в Telegram-канале министерства, сеть сейсмических станций ТОО «ННЦСНиИ» МЧС РК зафиксировала землетрясение на юге страны в 01:26.

Очаг землетрясения располагался на границе Казахстана и Китая.

Ощутимость в городе Жаркент области Жетісу составила 2 балла.

«Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало», — проинформировали в ведомстве.

После информации о землетрясении специалисты «Казселезащиты» провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков и "визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений.

«По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время указанные объекты функционируют в штатном режиме. Обстановка стабильная», — сообщили в ведомстве.