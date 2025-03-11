Обессилевшую из-за глубоких сугробов косулю спасают в Хабаровском крае

В пригороде Хабаровска разворачивается трогательная история со спасением молодой косули, которая стала жертвой слишком высокого снежного покрова. Как рассказали корреспонденту нашего издания в дирекции ФГБУ «Заповедное Приамурье», в лесу сугробы с весенним потеплением начали подтаивать и стали особенно тяжёлыми для передвижения — в такой ловушке инспекторы во время патрулирования в районе посёлка Корфовский и нашли косулю, которая едва могла передвигаться, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».