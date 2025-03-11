Обессилевшую из-за глубоких сугробов косулю спасают в Хабаровском крае

В пригороде Хабаровска разворачивается трогательная история со спасением молодой косули, которая стала жертвой слишком высокого снежного покрова. Как рассказали корреспонденту нашего издания в дирекции ФГБУ «Заповедное Приамурье», в лесу сугробы с весенним потеплением начали подтаивать и стали особенно тяжёлыми для передвижения — в такой ловушке инспекторы во время патрулирования в районе посёлка Корфовский и нашли косулю, которая едва могла передвигаться, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Косуля на территории Хехцирского федерального заказника буквально из последних сил вышла на дорогу. Её обнаружили наши инспекторы. Подумали сперва, что она ранена. Но оказалось, что зверь просто был обессилен из-за глубокого и вязкого снега. Это, по сути дела, экстремальные условия для таких животных, — рассказал заместитель директора ФГБУ «Заповедное Приамурье» в области охраны окружающей среды Дмитрий Гранкин.
Косулю, которую её спасители назвали Машей, доставили в подсобное хозяйство заповедника. Сотрудники отпаивали копытное молоком. Дикий зверь благодаря заботе людей быстро пошёл на поправку.
Косуля уже встаёт, проявляет активность. Со сходом снега животное планируется выпустить на заповедной территории подальше от людей.