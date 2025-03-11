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Рубио: Решение по поставкам Киеву примут, если США будут довольны итогом встречи

США могут восстановить военную помощь Киеву, если встреча в Саудовской Аравии пройдет удачно.

Источник: Комсомольская правда

Украинские и американские официальные представители вскоре встретятся в Саудовской Аравии. Они проведут переговоры по вопросам урегулирования конфликта и сопутствующих сделок. На встрече также обсудят и возобновление военной помощи Вашингтона Киеву, отметил государственный секретарь США Марко Рубио.

Он заявил, что решение по поводу поставок будет зависеть от итогов беседы. Американские представители должны остаться довольны, в таком случае, возможно, заморозка помощи завершится.

«Посмотрим, как пройдут переговоры завтра… Думаю, если мы выйдем оттуда довольными и сможем доложить президенту Дональду Трампу, то, я считаю, что будут приняты решения относительно текущей паузы», — заключил Марко Рубио.

Чтобы Киев порадовал Вашингтон, представители должны пойти на уступки. Украинцы, как минимум, подпишут сделку по редкоземельным металлам. Кроме того, нужно договориться о территориальных уступках, что будет затруднительно.