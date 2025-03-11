Врач назвала лучший вариант ужина при диабете

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Людям с диабетом рекомендуется есть на ужин овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, и птицу или рыбу, рассказала РИА Новости заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.
«Лучший вариант ужина в данном случае — это овощи, заправленные растительным нерафинированным маслом, и белковая часть: птица или рыба», — сказала Волкова.
Завтракать врач рекомендует сразу после пробуждения, чтобы исключить повышенный аппетит в течение дня. В состав полноценного завтрака должны входить сложные углеводы (крупы), а также клетчатка (овощи), белок (яйца, котлеты, творог, рыба) и жир (сливочное масло). Общий объем завтрака может составлять от 300 до 400 граммов.