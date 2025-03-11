Врач назвала лучший вариант ужина при диабете

Завтракать врач рекомендует сразу после пробуждения, чтобы исключить повышенный аппетит в течение дня. В состав полноценного завтрака должны входить сложные углеводы (крупы), а также клетчатка (овощи), белок (яйца, котлеты, творог, рыба) и жир (сливочное масло). Общий объем завтрака может составлять от 300 до 400 граммов.