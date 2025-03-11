Приморье вошло в топ-5 регионов РФ с самым дорогим жильем: разница с Москвой 737 рублей

Чукотский автономный округ занимает первое место по стоимости квадратного метра жилья — средняя рыночная цена здесь составляет 246 224 рубля. На втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ, где 1 кв. метр оценивается в 182 697 рублей.
Третье место занимает Москва с ценой 176 764 рубля за квадратный метр. Практически такой же показатель в Приморском крае — 176 027 рублей. Таким образом, они находятся почти на одном уровне с минимальным отрывом в пользу столицы.
На пятом месте расположился еще один регион Дальневосточного федерального округа — Камчатский край, где средняя стоимость квадратного метра жилья достигает 161 266 рублей. При этом самым доступным жильем в ДФО может похвастаться Еврейская автономная область с ценой 123 540 рублей за квадратный метр.
Ранее «ФедералПресс» писал, что власти ввели ограничения на проектирование малогабаритного жилья в новостройках в Москве и Подмосковье, и этот опыт планируется распространить и на другие регионы. Эксперты склонны полагать, что рекомендации могут со временем превратиться в обязательные нормы.