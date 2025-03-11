Приморье вошло в топ-5 регионов РФ с самым дорогим жильем: разница с Москвой 737 рублей

Ранее «ФедералПресс» писал, что власти ввели ограничения на проектирование малогабаритного жилья в новостройках в Москве и Подмосковье, и этот опыт планируется распространить и на другие регионы. Эксперты склонны полагать, что рекомендации могут со временем превратиться в обязательные нормы.