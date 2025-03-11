Во Владивостоке введут новую схему движения на улице Стрелочной: что изменится

Во Владивостоке на улице Стрелочной внедрят новую схему организации дорожного движения, которая будет направлена на повышение безопасности и комфорта для водителей и пешеходов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Согласно данным, представленным Центром организации дорожного движения (ЦОДД), на участке от перекрёстка с улицей Жигура до перекрёстка с улицей Деревенской движение будет организовано в одну полосу в каждом направлении. Вдоль дороги появятся парковочные места, а на остановке «Молокозавод» обустроят карманы и посадочные площадки. Пешеходные переходы оборудуют искусственными дорожными неровностями (ИДН) для снижения скорости транспорта и повышения безопасности.
На перекрёстке с улицей Баляева транспортные потоки разделят направляющими островками, а для пешеходов создадут два новых перехода с ИДН и построят тротуар. В районе «Тёщиного Языка» также появится пешеходный переход с ИДН, а на остановке «СТО» обустроят карманы и посадочные площадки. Это позволит безопасно пройти с улицы Баляева на Стрелочную и далее на Деревенскую.
В районе «Тёщиного Языка» также появится пешеходный переход с ИДН, а транспортные потоки, как и на перекрёстке с Баляева, разделят направляющими островками. На автобусной остановке «СТО» обустроят карманы и посадочные площадки. Кроме того, на перекрёстке со стороны Стрелочной, 17а построят новый тротуар.
Ремонтные работы на улицах Стрелочной и Жигура стартуют в конце марта. Уже с 24 марта по 20 апреля движение и парковка будут запрещены на участке от дома № 48, стр. 1 до дома № 48, стр. 4 на улице Жигура. С 21 апреля по 31 мая ограничения распространятся на участок от Жигура, 50 до перекрёстка с улицей Котельникова. Объезд будет организован по улицам Котельникова, Жигура, Паровозной и Аллилуева.
Напомним, во Владивостоке запланированы изменения в организации дорожного движения на участке от перекрёстка улиц Жигура, Аллилуева и Тобольской до пересечения с улицами Стрелочной и Котельникова. Нововведения направлены на улучшение безопасности и упорядочение движения транспорта и пешеходов.