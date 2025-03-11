Во Владивостоке введут новую схему движения на улице Стрелочной: что изменится

Ремонтные работы на улицах Стрелочной и Жигура стартуют в конце марта. Уже с 24 марта по 20 апреля движение и парковка будут запрещены на участке от дома № 48, стр. 1 до дома № 48, стр. 4 на улице Жигура. С 21 апреля по 31 мая ограничения распространятся на участок от Жигура, 50 до перекрёстка с улицей Котельникова. Объезд будет организован по улицам Котельникова, Жигура, Паровозной и Аллилуева.