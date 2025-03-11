Холод и онемение: Врач раскрыл неожиданные признаки атеросклероза

«Беда не приходит одна: атеросклероз может затрагивать не только сердце и мозг, но и артерии в ногах. Одним из первых симптомов этого состояния является перемежающаяся хромота. При физической нагрузке боль в ногах может усиливаться, а затем иногда исчезает. На начальных стадиях боль появляется даже при умеренных нагрузках, например, при прогулке до километра», — приводит комментарий врача «Газета.ru».