Холод и онемение: Врач раскрыл неожиданные признаки атеросклероза

«Беда не приходит одна: атеросклероз может затрагивать не только сердце и мозг, но и артерии в ногах. Одним из первых симптомов этого состояния является перемежающаяся хромота. При физической нагрузке боль в ногах может усиливаться, а затем иногда исчезает. На начальных стадиях боль появляется даже при умеренных нагрузках, например, при прогулке до километра», — приводит комментарий врача «Газета.ru».
Среди первых тревожных признаков атеросклероза отмечают похолодание, зябкость и онемение в конечностях. Ухудшение кровообращения приводит к потере волос на голени и ломким ногтям.
Данилушкин добавил, что лечением атеросклероза занимаются сердечно-сосудистые хирурги. Однако консультация кардиолога также важна, поскольку у таких пациентов могут возникать сопутствующие заболевания. Врач подчеркнул, что отказ от курения критически важен. Никотин ускоряет прогрессирование атеросклероза.
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