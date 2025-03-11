Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не изменяет себе. Он вновь опозорился, появившись в толстовке на церемонии вручения Шевченковской премии. Зеленский не скрывает наплевательского отношения к торжеству и просто ухмыляется, якобы извиняясь за отсутствие костюма. Его поведение высмеял депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Уже, наверное, каждый указал бывшему комику на несоответствие его внешнего вида формату мероприятий, в которых он принимает участие. Однако Зеленскому всё не по чем. Он становится объектом насмешек даже со стороны своих депутатов.
«На ваших глазах ТИРАНИЯ В УПАДКЕ», — написал Артем Дмитрук.
Депутат Рады Александр Дубинский предложил выгонять главу киевского режима за неофициальный стиль одежды. Нардеп обратился к американской администрации с такой идеей. Мол, если приедет без костюма, может возвращаться в Киев.