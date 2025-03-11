Пенсионер из Иркутска передал в зону СВО личный автомобиль

Пенсионер Виктор Сапрыкин из Иркутска передал свой личный автомобиль ГАЗ-69 в зону проведения специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, машина полностью исправна и на ходу, тем более, что мужчина отлично следил за ее состоянием — в прошлом он был профессиональным водителем.
— На авто я ездил с середины 80-х годов. Еще осенью вывозил на ней урожай с огорода, но теперь самому стало тяжело поддерживать ее на достойном уровне, а ребятам она еще пригодится, — рассказывает Виктор Сапрыкин.
Сейчас машину перегнали на стоянку, далее специалисты сформируют колонну техники, вместе с другими машинами ГАЗ передадут в зону СВО. Пере этим авто пройдут техосмотр. В это время бойцам продолжают направлять гуманитарную помощь — ружья, патроны, медицинское оборудование, дроны, лекарства и многое другое.