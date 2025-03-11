Мороз до 10 градусов, снегопад и усиление ветра — погода в Казахстане на 11 марта

В регионе погода без осадков. Ночью и утром на юге и в горных районах временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах 8−13 мороза, днем 6−11 тепла, на севере и в горных районах 3 мороза — 2 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 9−11 тепла.