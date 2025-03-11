Мороз до 10 градусов, снегопад и усиление ветра — погода в Казахстане на 11 марта

Погода в Астане
В столице ожидается переменная облачность, временами будет снег, низовая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, с переходом в северо-восточный, 9−14 метров в секунду, ночью и утром порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 2−4 мороза.
Погода в Алматы
В мегаполисе прогнозируется переменная облачность, погода без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 8−10 тепла.
Погода в Шымкенте
В городе также переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 14−16 тепла.
Погода в Акмолинской области
В регионе ночью снег, низовая метель, днем на севере, юге и востоке также снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, с переходом в северо-восточный, 9−14 метров в секунду, на юге и востоке порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, днем 1−6 мороза. В Кокшетау ожидается переменная облачность, ночью и утром снег, поземок. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, с переходом в северо-восточный, 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 4−6 мороза.
Погода в Алматинской области
В регионе погода без осадков. Ночью и утром на юге и в горных районах временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах 8−13 мороза, днем 6−11 тепла, на севере и в горных районах 3 мороза — 2 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 9−11 тепла.
Погода в области Жетысу
В регионе прогнозируется погода без осадков. Ночью и утром на севере и в горных районах туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду, днем в районе Алакольских озер порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9, в горных районах 14−19 мороза, на юге 0 градусов, днем 4−9 тепла, в горных районах 0 градусов. В Талдыкоргане переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9 мороза, днем 7−9 тепла.
Погода в Туркестанской области
Без осадков, ночью и утром на юге региона туман. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 мороза — 3 тепла, на севере и в горных районах 5 мороза, днем 12−17, на севере и в горных районах 7 тепла. В Туркестане переменная облачность, погода без осадков. Ветер северо-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 1 тепла, днем 12−14 тепла.
Погода в Западно-Казахстанской области
Без осадков, на севере, востоке и юге региона туман. Ветер юго-западный, южный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, днем 4−9, на юге и западе 12 тепла. В Уральске переменная облачность, погода без осадков, туман. Ветер юго-западный, южный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 4−6 тепла.
Погода в Атырауской области
Без осадков, ночью и утром на севере, западе и юге региона туман. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−6, на северо-востоке 9 мороза, днем 8−13, на северо-востоке 4 тепла. В Атырау переменная облачность, погода без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 9−11 тепла.
Погода в Мангистауской области
В регионе ожидается погода без осадков. На западе и в центре туман. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 4 тепла, днем 10−15, на севере 7 тепла. В Актау будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 12−14 тепла.
Погода в Актюбинской области
Без осадков, ночью и утром на западе региона туман. Ветер южный 7−12, ночью на востоке и севере порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8 мороза, на юге 0 градусов, днем 1 мороза — 4 тепла, на юге 7 тепла. В Актобе переменная облачность, погода без осадков. Ветер южный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 0−2 тепла.
Погода в Костанайской области
Ночью на севере, востоке и юге региона снег, низовая метель, днем на севере, востоке и юге осадки (снег, дождь). На востоке и юге также гололед, туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, ночью на западе и востоке порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на севере 12 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла, на севере 6 мороза. В Костанае облачно, ночью и утром снег. Ветер западный, северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 0−2 мороза.
Погода в Северо-Казахстанской области
Ночью снег, на юго-западе региона низовая метель, гололед, днем на юго-востоке небольшой снег. На западе и юге туман. Ветер северо-восточный 9−14, ночью на юго-западе порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−19, на юго-западе 5−10 мороза, днем 6−11, на юго-западе 3 мороза. В Петропавловске переменная облачность, ночью снег, поземка. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18, днем 8−10 мороза.
Погода в Павлодарской области
Ночью на западе, юге и востоке региона снег, низовая метель, днем на западе, юге и востоке осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ночью и утром на севере туман. Ветер северо-западный 9−14, на западе, юге и востоке порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−13, на севере 18, днем 2−7, на севере 10 мороза. В Павлодаре облачно, ночью снег, поземка, днем осадки (снег, дождь), поземка, гололед. Ветер северо-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12, днем 3−5 мороза.
Погода в Карагандинской области
На востоке региона будут осадки (дождь, снег), на западе и севере небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе и юге временами туман. Ветер юго-западный 9−14, ночью на западе, севере и востоке порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4−9, на юге 15 мороза, днем 0−5, на востоке 8 мороза. В Караганде облачно, небольшие осадки (дождь, снег), поземок, гололед. Ветер юго-западный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 1−3 мороза.
Погода в области Улытау
Утром и днем на востоке региона небольшие осадки (дождь, снег), поземка, гололед. На западе, севере и в центре временами туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−8, на юге 14 мороза, днем 0−5 мороза, на западе 3 тепла. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Временами туман, гололед. Ветер юго-западный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6−8, днем 0−2 мороза.
Погода в Восточно-Казахстанской области
В регтоне ожидается снег. На западе, севере и востоке метель. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере и востоке 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10, на востоке 13, днем 1−6 мороза. В Усть-Каменогорске облачно, снег, метель. Ветер юго-западный 7−12, порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 1−3 мороза.
Погода в области Абай
Ночью на севере, востоке и в центре региона снег, днем на севере, востоке и в центре осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере и в центре также низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, на западе, севере и в центре 15−20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 5−10 мороза, днем 4 мороза — 1 тепла. В Семее облачно, снег, метель. Ветер юго-западный 7−12, порывы 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7, днем 0−2 мороза.
Погода в Кызылординской области
Без осадков, в центре и на востоке региона туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 мороза, днем 5−10, на востоке 13 тепла. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков, временами туман. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 8−10 тепла.
Погода в Жамбылской области
В регионе ожидается погода без осадков. На севере, юге и в горных районах региона туман. Ветер северо-восточный 9−14, в горных районах 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на севере и в горных районах 6 мороза, днем 10−15, на севере и в горных районах 5 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков, временами туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 12−14 тепла.