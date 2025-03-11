Авиастроитель Александр Пекарш отмечен знаком «За заслуги перед Хабаровском краем»

Заслуги Александра Пекарша, который почти полвека трудился на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина, были отмечены почётным знаком «За заслуги перед Хабаровским краем». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Награду вручил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Александр Иванович — ветеран авиационной отрасли Хабаровского края, почётный гражданин города Юности и Герой Труда Российской Федерации. Он возглавлял КнАЗЗ на протяжении 18 лет.
Сегодня это предприятие представляет собой полный технологический цикл, включающий все этапы производства: от заготовки и литья до окончательной сборки и лётных испытаний авиационной техники.
Александр Иванович Пекарш — часть истории завода. Именно при нем реализовывались программы ремонта и модернизации как боевых самолетов, так и освоение первого регионального гражданского авиалайнера Sukhoi Superjet 100.
Начато массовое производство истребителей Су-35С. Завершена разработка и начато производство истребителей пятого поколения Су-57, которые являются самыми современными самолётами оперативно-тактической авиации России. Дмитрий Демешин подчеркнул, что наши истребители надёжно защищают небо России и приближают победу в специальной военной операции. Александр Пекарш, в свою очередь, вручил главе региона памятный подарок — модель самолёта Су-57.
— Александр Иванович, за ваши заслуги перед регионом вы удостоены высшей награды Хабаровского края, — сказал губернатор Дмитрий Демешин.
В результате успешного взаимодействия администрации завода и краевых властей город Юности преображается: создаются новые общественные места, спортивные сооружения и инфраструктура.
С 2014 года за значительный вклад в развитие региона вручается почётный знак «За заслуги перед Хабаровским краем». Александр Пекарш был удостоен этой награды за выдающиеся достижения в развитии авиационной промышленности региона.