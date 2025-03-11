Сварщики из Мьянмы возмутили жителей Приморья: «Своих бы лучше обучали!»

«Надо оно нам, как корове седло, своих не обучаем, или обучаем и платим копейки, но топим за каких-то других», «Слабо свою молодежь бесплатно обучить рабочим профессиям, чем думают эффективные менеджеры? Своих из Приморья надо обучать для будущей жизни, скоро рабочих специалистов вообще не останется!», «Сварщиков у них не хватает! Со смеху умереть не встать!» — пишут приморцы.