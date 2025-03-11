Сварщики из Мьянмы возмутили жителей Приморья: «Своих бы лучше обучали!»

Представитель российской компании по подбору персонала «Интруд» сообщил изданию «Ведомости», что 24 сварщика уже прибыли в Приморский край, а еще 30 человек приедут в ближайшие месяцы. Также специалисты из Мьянмы были привлечены к работе на стройках в Амурской области: оказалось, что отбор работников начался еще прошлой осенью. Строительной организации требовались сварщики, монтажники и бетонщики.
Жители Приморья в соцсетях возмущаются таким решением властей. По их мнению, стоило бы делать упор на обучение и устройство на работу местного населения.
«Надо оно нам, как корове седло, своих не обучаем, или обучаем и платим копейки, но топим за каких-то других», «Слабо свою молодежь бесплатно обучить рабочим профессиям, чем думают эффективные менеджеры? Своих из Приморья надо обучать для будущей жизни, скоро рабочих специалистов вообще не останется!», «Сварщиков у них не хватает! Со смеху умереть не встать!» — пишут приморцы.
Между тем сообщается, что российские компании достаточно активно интересуются рабочей силой из Мьянмы. Основной спрос связан со строительством крупных объектов и работой на промышленных предприятиях.
Напомним, недавно скандал, связанный с иностранцами, разгорелся в Хабаровском крае. Там мэр города вручил нескольким семейным парам приезжих сертификаты на улучшение жилищных условий.