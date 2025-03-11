Овечкин заявил, что вряд ли продлит контракт с «Вашингтоном»

Овечкину 39 лет, и он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В составе команды он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. За свою карьеру в НХЛ он забросил 886 шайб, что на данный момент ставит его на второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки с его 894 шайбами. В этом сезоне «Вашингтону» осталось провести 18 матчей.