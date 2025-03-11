Овечкин заявил, что вряд ли продлит контракт с «Вашингтоном»

Российский нападающий Александр Овечкин заявил, что не собирается продлевать контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), «Вашингтон» и надеется завершить свою карьеру в московском «Динамо». Об этом он сообщил в интервью «Спорт-Экспрессу».
Отвечая на вопрос о возможности подписания нового контракта, Овечкин заявил, что это маловероятно.
«Думаю, нет. Посмотрим, скорее всего, в “Динамо”, если здоровье позволит», — отметил форвард.
Овечкину 39 лет, и он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В составе команды он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году. За свою карьеру в НХЛ он забросил 886 шайб, что на данный момент ставит его на второе место в списке лучших бомбардиров лиги, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки с его 894 шайбами. В этом сезоне «Вашингтону» осталось провести 18 матчей.
Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до восьми голов в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Чтобы превзойти достижение канадского спортсмена, российскому хоккеисту нужно забить 895 голов.