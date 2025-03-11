Администрация Владивостока ответит за провал школьницы под лёд на Спортивной набережной

Ещё одна трагедия на набережной Спортивной гавани — наезд экскаватора на девочку-подростка, которая гуляла вместе с матерью. На набережной с прошлого года идут масштабные работы по обновлению благоустройства, работает тяжёлая техника, но зона производства работ, где произошёл наезд на ребёнка, не была огорожена. Неизвестно, будет ли отвечать городская администрация за привлечение недобросовестного подрядчика к реконструкции набережной — пока под суд отправляют самого машиниста экскаватора и его руководителя.