Администрация Владивостока ответит за провал школьницы под лёд на Спортивной набережной

Надзорное ведомство напомнило, что с 28 февраля выход на лёд акватории Владивостокского городского округа запрещён в связи с началом процессов разрушения льда, соответствующее постановление подписывал мэр. В ходе проверки информации о небезопасном времяпровождении несовершеннолетних представители прокуратуры и администрации Владивостока осмотрели зону отдыха Спортивной гавани и убедились, что никаких знаков, предупреждающих о запрете выхода на лёд, на набережной не установлено, иного информирования горожан, в том числе детей и подростков, тоже не проводилось в достаточной мере.
Прокурор внес в администрацию города Владивостока представление об устранении выявленных нарушений, результаты рассмотрения которого поставлены на контроль.
Напоминаем, прошлым летом на главной набережной Владивостока погиб подросток, который вместе с друзьями нырял с одного из пирсов Юбилейного пляжа, хотя зона отдыха Спортивной гавани относится к акватории, где купание в море официально не одобрено. Но пляж был разрешён для «отдыха у воды» и должен был иметь всё необходимое благоустройство, включая информационные таблички о запрете купания. Обстоятельства трагедии устанавливают в рамках уголовного дела.
Ещё одна трагедия на набережной Спортивной гавани — наезд экскаватора на девочку-подростка, которая гуляла вместе с матерью. На набережной с прошлого года идут масштабные работы по обновлению благоустройства, работает тяжёлая техника, но зона производства работ, где произошёл наезд на ребёнка, не была огорожена. Неизвестно, будет ли отвечать городская администрация за привлечение недобросовестного подрядчика к реконструкции набережной — пока под суд отправляют самого машиниста экскаватора и его руководителя.