Юрист рассказал, что нельзя делать при поступлении неизвестных средств на карту

Бывает, сибиряки получают некую сумму на счет от неизвестных. После поступает звонок — извините, ошиблись номером, можете перевести деньги обратно. В беседе с NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин пояснил, что в подобной ситуации есть единственный выход — обратиться в службу поддержки банка, а если сумма слишком большая, то не помешает перестраховаться и написать заявление в полицию. Это поможет избежать возможных юридических последствий и защитит от участия в незаконных операциях.
— Не стоит переводить сумму обратно или на какие-либо еще реквизиты, даже если такая просьба поступит в последующем, так как мошенники могут использовать вас в схеме по транзакции денег, в итоге вы лишитесь своих накоплений, — комментирует Михаил Салкин.
Отметим, полученные деньги не стоит тратить раньше времени — сначала следует разобраться во всех обстоятельствах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в праздничные дни 8 и 9 марта пять сибирячек попались на уловки аферистов. После беседы с неизвестными они потерялись девять миллионов рублей.