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Юрист рассказал, что нельзя делать при поступлении неизвестных средств на карту

Юрист Салкин: при поступлении неизвестных денег нельзя переводить их обратно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бывает, сибиряки получают некую сумму на счет от неизвестных. После поступает звонок — извините, ошиблись номером, можете перевести деньги обратно. В беседе с NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин пояснил, что в подобной ситуации есть единственный выход — обратиться в службу поддержки банка, а если сумма слишком большая, то не помешает перестраховаться и написать заявление в полицию. Это поможет избежать возможных юридических последствий и защитит от участия в незаконных операциях.

— Не стоит переводить сумму обратно или на какие-либо еще реквизиты, даже если такая просьба поступит в последующем, так как мошенники могут использовать вас в схеме по транзакции денег, в итоге вы лишитесь своих накоплений, — комментирует Михаил Салкин.

Отметим, полученные деньги не стоит тратить раньше времени — сначала следует разобраться во всех обстоятельствах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в праздничные дни 8 и 9 марта пять сибирячек попались на уловки аферистов. После беседы с неизвестными они потерялись девять миллионов рублей.