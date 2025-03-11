Юрист рассказал, что нельзя делать при поступлении неизвестных средств на карту

Бывает, сибиряки получают некую сумму на счет от неизвестных. После поступает звонок — извините, ошиблись номером, можете перевести деньги обратно. В беседе с NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин пояснил, что в подобной ситуации есть единственный выход — обратиться в службу поддержки банка, а если сумма слишком большая, то не помешает перестраховаться и написать заявление в полицию. Это поможет избежать возможных юридических последствий и защитит от участия в незаконных операциях.