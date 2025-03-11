В природном парке «Ергаки» искали двоих потерявшихся сноубордистов

В МЧС сообщение поступило после того, как приятели не вернулись вечером к легковушке, перестали выходить на связь, а в понедельник не вышли на работу. В их поисках принимали участие спасатели МЧС и добровольцы. Напомним, все происходило в горной тайге Западного Саяна, толщина снега в которой в марте обычно превышает человеческий рост.