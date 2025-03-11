В природном парке «Ергаки» искали двоих потерявшихся сноубордистов

10 марта в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края искали двоих потерявшихся сноубордистов. Об исчезновении мужчин, оставивших машину возле трассы и отправившихся кататься, стало известно из чатов туристов еще 9 марта. В последний раз их видели в районе турбазы.
В МЧС сообщение поступило после того, как приятели не вернулись вечером к легковушке, перестали выходить на связь, а в понедельник не вышли на работу. В их поисках принимали участие спасатели МЧС и добровольцы. Напомним, все происходило в горной тайге Западного Саяна, толщина снега в которой в марте обычно превышает человеческий рост.
Вечером 10 марта заблудившимся мужчинам удалось выйти к базе отдыха возле дороги самостоятельно. Медицинская помощь им не потребовалась.