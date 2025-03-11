«Это необходимая уступка, чтобы положить конец конфликту»: Рубио оценил план Киева о частичном прекращении огня

Украинские представители заявили, что Киев готов к частичному прекращению боевых действий. Именно этого и требовал Вашингтон. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио оценил план Украины и назвал его «многообещающим», транслировал BBC.
Государственный секретарь предупредил Киев. Представителям в любом случае придется пойти на уступки. Украина должна быть готова к этому. По словам госсекретаря США, военного решения тут не может быть. Придется решать конфликт дипломатическим путем.
«Я не говорю, что частичного прекращения огня достаточно, но это необходимая уступка, чтобы положить конец конфликту», — заключил Марко Рубио.
Он также дополнил заявление словами о территориальных уступках. Украине, вероятно, придется идти и на такой компромисс.