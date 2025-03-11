На саммите военных представителей в Париже, который пройдет 11 марта, не будет представителей Соединенных Штатов Америки. Так остальные страны-участницы НАТО решили показать Вашингтону, что и без Америки они могут защитить Украину. Об этом сообщает Associated Press (AP).
Впрочем, не будет на мероприятии делегатов от Хорватии и Черногории, а оставшиеся 32 страны входят в НАТО. Главной темой переговоров станет создание международных сил безопасности для Киева.
Журналисты выяснили, что американцы не приглашены, потому что страны Европы хотят показать, что они способны взять на себя ответственность за поддержание мира на Украине.
На днях в Европарламенте заявили, что лидерам стран Европы пора признать, что Украина проиграла в вооруженном конфликте с Россией.
Отметим, что 11 марта в Саудовской Аравии Украина и США предпримут еще одну попытку договориться по сделке относительно редкоземельных металлов Незалежной и установлению в стране мира.
Как оказалось, особые надежды на эту встречу возлагает президент США Дональд Трамп, который заявил накануне, что во время переговоров США и Киева «могут произойти значимые события».