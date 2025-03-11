В Иркутской области за неделю подтвержден 331 случай гриппа

Начало весны, по традиции, сопровождается резким скачком заболевших. Свою лепту вносит переменчивая погода — то снег, то солнце, многие не понимают, в какой одежде выйти на улицу. Так, за прошедшую неделю, с 3 по 9 марта 2025, в Приангарье зарегистрировано 24 336 случаев ОРВИ, 331 человек подхватил грипп. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.
— Выявлено 29 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии подтверждено 405 667 случаев, — дополнили в пресс-службе Управления.
Важно! Врачи советуют соблюдать простые, но эффективные меры профилактики. Нужно избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки и носить маску. Не забывайте про влажную уборку, причем не только дома, но и в офисе. При первых симптомах болезни лучше отправиться на прием в больницу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель едва не погиб во время тушения пожара. Мужчина получил ожоги и потерял сознание.