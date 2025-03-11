В Иркутской области за неделю подтвержден 331 случай гриппа

Начало весны, по традиции, сопровождается резким скачком заболевших. Свою лепту вносит переменчивая погода — то снег, то солнце, многие не понимают, в какой одежде выйти на улицу. Так, за прошедшую неделю, с 3 по 9 марта 2025, в Приангарье зарегистрировано 24 336 случаев ОРВИ, 331 человек подхватил грипп. Об этом КП-Иркутск сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Иркутской области.