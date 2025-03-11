Минюст не поддержал идею о праве детей без согласия родителей менять имя

Уточняется, что ребенок до 14 лет в случае травли из-за его необычного имени может обратиться к родителям, которые обязаны защищать его права и интересы. При этом законодательством также предусмотрен механизм защиты ребенка в случае, если родители не предпринимают действий по его защите.