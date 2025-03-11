Омичам объяснили, когда не нужно платить туристический налог

Федеральная налоговая служба направила в территориальные органы ФНС разъяснительное письмо о том, в каких случаях гостиницы в обязательном порядке освобождаются от уплаты туристического налога. Информация размещена на сайте омского УФНС.
Как объяснили налоговики, налог, не надо платить, если клиент так и не заехал в гостиницу или отказался от брони. В случае, если путешественник все-таки приехал, но опоздал, за простой номера налог также не взимается. Таким образом, налог начисляется только за фактическое размещение и проживание клиента в гостинице.
Напомним, туристический налог начал действовать в Омской области с января нынешнего года. Часть категорий граждан, например, жители региона, детские команды, прибывшие в Омск на спортивные соревнования, и ряд других категорий от туристического налога освобождены решением Омского городского совета.