Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам объяснили, когда не нужно платить туристический налог

Разъяснения касаются случаев, когда клиент не заехал или опоздал в гостиницу.

Источник: Комсомольская правда

Федеральная налоговая служба направила в территориальные органы ФНС разъяснительное письмо о том, в каких случаях гостиницы в обязательном порядке освобождаются от уплаты туристического налога. Информация размещена на сайте омского УФНС.

Как объяснили налоговики, налог, не надо платить, если клиент так и не заехал в гостиницу или отказался от брони. В случае, если путешественник все-таки приехал, но опоздал, за простой номера налог также не взимается. Таким образом, налог начисляется только за фактическое размещение и проживание клиента в гостинице.

Напомним, туристический налог начал действовать в Омской области с января нынешнего года. Часть категорий граждан, например, жители региона, детские команды, прибывшие в Омск на спортивные соревнования, и ряд других категорий от туристического налога освобождены решением Омского городского совета.