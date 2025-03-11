Хабаровчане смогут летать во Вьетнам без виз ещё три года

Власти Вьетнама приняли резолюцию, согласно которой безвизовый режим для граждан России будет продлен до 15 марта 2028 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Решение также распространяется на граждан других стран: Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Они смогут находиться в стране до 45 дней. При этом Вьетнам почему-то исключил из списка Белоруссию.
Электронную визу туристы могут оформить с помощью специального портала. Благодаря этому путешественники смогут находиться во стране до 90 дней.
Возможность свободно летать на отдых российским туристам предоставляют и другие страны. Так, в конце февраля глава Министерства экономического развития России Максим Решетников заявил, что ведомство планирует в марте 2025 года подписать соглашение о безвизовом режиме с Мьянмой.
Сейчас россияне уже могут посещать страну без получения разрешения, однако мьянманцы такой возможности не имеют. Ранее иностранцам без визы сократили срок пребывания в России.