Хабаровчане смогут летать во Вьетнам без виз ещё три года

Решение также распространяется на граждан других стран: Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Они смогут находиться в стране до 45 дней. При этом Вьетнам почему-то исключил из списка Белоруссию.