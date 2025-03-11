Россиян могут оштрафовать за работу дома: подробности

Россияне стали использовать жилые помещения под кабинеты для осуществления бизнеса. Это вполне возможно, если предприниматель не нарушает прав и интересов других граждан. Кроме того, существует ряд требований, которым, в таком случае, должно отвечать жилое помещение. Об этом напомнила адвокат Наталья Костина, пишет «Прайм».
Жилое помещение в классическом варианте вряд ли будет соответствовать требованиям, которые необходимо соблюдать для ведения того или иного бизнеса. Например, человек не может оборудовать в квартире склад или промышленное производство. Помещение должно быть правильно обустроено. Нарушение правил пользования жильем ведет к штрафам до 3000 рублей. Это касается и перепланировки квартиры.
«Допустим, планируем в жилом помещении небольшой бизнес по выпечке хлеба, кафе, агентство недвижимости, массажный кабинет и т.д. К выполнению этих услуг государство устанавливает четкие требования, призванные обеспечить санитарные и гигиенические нормы, безопасность, качество», — объяснила адвокат.
Дачники и садоводы, в свою очередь, должны помнить о правилах пользования земельными участками. С 1 марта в силу вступили новые законы, пишет KP.RU.