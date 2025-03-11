Россиян могут оштрафовать за работу дома: подробности

Жилое помещение в классическом варианте вряд ли будет соответствовать требованиям, которые необходимо соблюдать для ведения того или иного бизнеса. Например, человек не может оборудовать в квартире склад или промышленное производство. Помещение должно быть правильно обустроено. Нарушение правил пользования жильем ведет к штрафам до 3000 рублей. Это касается и перепланировки квартиры.