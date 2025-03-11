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«Он действительно сумасшедший»: в Европе сделали заявление о смене власти на Украине

Депутат ЕП Блага: на Украине, вероятно, произойдет смена власти.

Источник: Комсомольская правда

Реальность такова, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский обезумел, потому в стране, вероятно, произойдет смена власти. Таким мнением в интервью ТАСС поделился депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

«Он действительно сумасшедший человек. То, что он делал в Овальном кабинете Белого дома, было похоже на мыльную оперу, лучшая комедия, которую я когда-либо видел», — посетовал политик.

Евродепутат отметил, при сохранении власти Зеленского, Украина не будет нормальной страной, которой можно доверять. Но смена власти в Киеве, вероятно, будет. И вот тогда, предположил Любош Блага, новый президент Украины принесет новые, более доверительные отношения.

Ранее в Европе Владимира Зеленского призвали уйти в отставку ради спасения украинцев и установления мира.

Сам же главарь киевского режима не так давно озвучил другое требование — его отставка в обмен на членство Украины в НАТО. Однако в России уверены — это очередная ложь Зеленского.