Реальность такова, что нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский обезумел, потому в стране, вероятно, произойдет смена власти. Таким мнением в интервью ТАСС поделился депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.
«Он действительно сумасшедший человек. То, что он делал в Овальном кабинете Белого дома, было похоже на мыльную оперу, лучшая комедия, которую я когда-либо видел», — посетовал политик.
Евродепутат отметил, при сохранении власти Зеленского, Украина не будет нормальной страной, которой можно доверять. Но смена власти в Киеве, вероятно, будет. И вот тогда, предположил Любош Блага, новый президент Украины принесет новые, более доверительные отношения.
Ранее в Европе Владимира Зеленского призвали уйти в отставку ради спасения украинцев и установления мира.
Сам же главарь киевского режима не так давно озвучил другое требование — его отставка в обмен на членство Украины в НАТО. Однако в России уверены — это очередная ложь Зеленского.